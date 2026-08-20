به منظور ارتقای سطح سواد رسانه‌ای و ترویج شیوه‌های نوین اطلاع‌رسانی، دوره آموزشی ویژه فعالان رسانه و فضای مجازی با حضور اساتید برجسته این حوزه در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ در شرایطی که فضای مجازی به یکی از ارکان اصلی تبادل اطلاعات و افکار عمومی تبدیل شده است، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) میزبان فعالان حوزه رسانه و فضای مجازی استان بود تا با برگزاری یک دوره آموزشی فشرده، بستری برای دانش‌افزایی و بهره‌گیری از شیوه‌های نشر اثرگذار فراهم شود.

در این نشست تخصصی که با هدف توانمندسازی فعالان فضای مجازی در مواجهه با اخبار جعلی، تکنیک‌های اقناع‌سازی و شیوه‌های تولید محتوای اخلاق‌مدار برگزار شد، شرکت‌کنندگان با آخرین سرفصل‌های سواد رسانه‌ای آشنا شدند.

مدرسان این دوره با تأکید بر اهمیت جریان‌سازی رسانه‌ای در عصر حاضر، بر ضرورت هوشمندی فعالان این حوزه در انتشار اخبار و تحلیل رویداد‌ها تأکید کردند. شناخت ابزار‌های نوین انتشار محتوا، افزایش قدرت تحلیل در مواجهه با جنگ روانی و ارتقای کیفیت تولیدات چندرسانه‌ای از جمله مباحثی بود که در این کارگاه مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری چنین دوره‌هایی در سطح استان، گامی موثر در راستای حرفه‌ای‌تر شدن فعالان فضای مجازی و کاهش آسیب‌های ناشی از انتشار اخبار نادرست است که می‌تواند به نوبه خود به ارتقای سطح سلامت روانی و اطلاع‌رسانی صحیح در جامعه منجر شود.