صد و هفتاد و دومین شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، با پیامی روشن برای دشمنان همراه بود؛ مردمی که با حضور خود، مرز‌های امنیت و غیرت را ترسیم کردند.

۱۷۲ شب؛ میدان ۲۲ بهمن ایلام و هشدار به دشمنان

۱۷۲ شب؛ میدان ۲۲ بهمن ایلام و هشدار به دشمنان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ صد و هفتاد و دومین شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، این بار با پیامی قاطع برای دشمنان همراه بود. مردم ایلام یکصدا فریاد زدند که خطوط قرمز نظام، برایشان خط قرمز است و اگر دشمنان پا را از این خطوط فراتر بگذارند، پاسخ کوبنده‌ای دریافت خواهند کرد.

مردم ایلام با حضور پرشور خود در میدان، نشان دادند که در کنار نظام و رهبری ایستاده‌اند و اجازه نمی‌دهند هیچ قدرتی به حریم امنیت و استقلال ایران تعرض کند.