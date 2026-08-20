مسابقات آزاد رینگی کیک‌بوکسینگ بانوان و آقایان قهرمانی کشور به میزبانی کرمان اول شهریور آغازمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ سرپرست ورزش و جوانان استان اعلام کرد: این رقابت‌ها از اول تا پنجم شهریور درسالن فجر کرمان برگزار می‌شود و مسابقات بانوان در مرحله نخست برگزار و پس از برگزاری مراسم پایانی بانوان، رقابت‌های مردان آغاز می‌شود.

حجت سلطانی ادامه داد: برخی مشکلات زیرساختی این سالن در جریان برگزاری جام بین‌المللی تختی شناسایی و برطرف شد و اکنون شرایط برای میزبانی رویداد‌های مختلف ورزشی فراهم‌تر از گذشته است.

حجت سلطانی با اشاره به تجربه موفق برگزاری جام بین‌المللی تختی در کرمان افزود: در برگزاری جام تختی، رسانه‌های استان بیش از ۲۰۰۰ خبر و محتوای رسانه‌ای در مدت چهار روز در فضای وب و شبکه‌های اجتماعی منتشر و بازنشر کردند و گزارش جامع رسانه‌ای این رویداد نیز آماده شده و در آینده از فعالان رسانه‌ای این حوزه قدر دانی خواهد شد.

سلطانی با اشاره به افزایش درخواست‌های میزبانی مسابقات ورزشی در کرمان، گفت: درخواست‌های متعددی برای برگزاری مسابقات ملی و بین‌المللی در استان ارائه شده و این درخواست‌ها براساس شاخص‌های مشخص، اثرگذاری و ظرفیت‌های موجود بررسی خواهند شد.

وی افزود: علاوه بر مسابقات کیک‌بوکسینگ، موضوع میزبانی رویداد‌های مختلف در رشته‌های کونگ‌فو، کاراته، دوومیدانی و سایر رشته‌ها نیز در حال پیگیری است.

سرپرست ورزش و جوانان استان کرمان با اشاره به حضور ورزشکاران این استان در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا گفت: پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۰ ورزشکار کرمانی در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا حضور داشته باشند و امیدواریم این ورزشکاران بتوانند نمایندگان شایسته‌ای برای استان و کشور باشند.

وی افزود: در رشته‌هایی مانند کاراته، دوومیدانی و ژیمناستیک نمایندگان کرمان شانس حضور و افتخارآفرینی دارند و امید است مدال‌های ارزشمند را ورزشکاران استان بدست آورند