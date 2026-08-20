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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی گفت: آذربایجان غربی در سال گذشته با ثبت حدود ۳۰ میلیون دلار صادرات، رتبه نخست صادرات صنایعدستی کشور را به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرتضی صفری در مراسم تجلیل از هنرمندان آذربایجان غربی، با اشاره به ظرفیتهای گسترده این استان در حوزه صنایعدستی اظهار کرد: آذربایجان غربی با دارا بودن ۴۰ رشته فعال صنایعدستی و بهرهمندی از اساتید برجسته در هر حوزه، بهویژه در صنایع چوب، چرم، گلیم، سفال و لباسهای سنتی ... یکی از استانهای شاخص کشور محسوب میشود که آثار ارزشمند آن در موزه صنایعدستی استان نگهداری میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی با اشاره به موقعیت استراتژیک استان و برخورداری از مبادی مرزی متعدد، از جهش اقتصادی این بخش گفت: آذربایجان غربی در سال گذشته با ثبت حدود ۳۰ میلیون دلار صادرات، رتبه نخست صادرات صنایعدستی کشور را به خود اختصاص داد، این تحول مثبت نشاندهنده تغییر در ادبیات اقتصادی استان است.
او با اشاره به وجود بیش از ۵ هزار هنرمند فعال در استان، از حمایتهای مالی دولت خبر داد و گفت: سال گذشته ۱۲۵ میلیارد تومان تسهیلات به هنرمندان صنایعدستی پرداخت شد که باید از حمایتهای وزیر میراث فرهنگی در این زمینه قدردانی کرد.
صفری در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات شاخص در حوزه میراث فرهنگی اشاره کرد و از پیشرفتهای زیرساختی عنوان کرد: حل چالش پروژه میدان امام ارومیه پس از ۳۰ سال انتظار، تقویت زیرساختها جهت ثبت جهانی روستای حسنلو در نقده، پیشرفت در مسیر ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه و تکمیل پروژه بارگاه شمس تبریزی در خوی از جمله پروژههای مهم استان هستند و با جدیت در حال پیگیری آنها هستیم.
در پایان، مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان غربی به آمار پروژههای در حال اجرا اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر ۵۹ پروژه به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در استان در حال احداث است، همچنین ۱۶۰ مورد موافقت اصولی با اعتبار ۶۵ هزار میلیارد تومان صادر شده و هشت پروژه بزرگ بعد از همایش بینالمللی اینوا به ارزش ۸.۵ هزار میلیارد تومان نیز به مرحله کلنگزنی رسیدهاند.
وی برگزاری نمایشگاه ۱۰ روزه صنایعدستی و محصولات خانگی را به تدبیر استاندار در تالار وحدت در هفته فرهنگی ارومیه را گامی مهم در حمایت از هنرمندان دانست و از استانداری و ادارهکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، شهرداری ارومیه، صداوسیما تشکر و قدردانی کرد.