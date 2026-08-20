خسارت بیش از ۷۳۰ میلیارد تومانی طوفان و بارندگی به بخش کشاورزی جنوب کرمان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از خسارت بیش از ۷۳۰ میلیارد تومانی به بخش کشاورزی در پی وقوع طوفان و بارندگیهای اخیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
فرود سالاری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، با اشاره به وقوع طوفان شدید و بارندگیهای اخیر در شهرستانهای جیرفت و کهنوج، گفت: بر اساس ارزیابیهای اولیه کارشناسی، این حوادث جوی خسارات گستردهای به بخشهای مختلف کشاورزی، باغبانی، سازههای گلخانهای و دامداری منطقه وارد کرده است.
وی افزود: مجموع خسارات برآوردشده در بخش کشاورزی جنوب کرمان ۷ هزار و ۳۰۳ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال، معادل بیش از ۷۳۰ میلیارد تومان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با بیان اینکه بخش باغبانی و محصول خرما بیشترین میزان خسارت را متحمل شده است، اظهار کرد: نخلستانهای شهرستانهای جیرفت و کهنوج در پی شدت طوفان و بارندگیهای اخیر آسیب قابل توجهی دیدهاند و میزان خسارت وارده به این بخش در حال بررسی و جمعبندی است.
سالاری ادامه داد: علاوه بر محصولات باغی، بخشی از سازههای گلخانهای، زیرساختهای کشاورزی و واحدهای دامداری نیز در اثر شرایط نامساعد جوی دچار خسارت شدهاند.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از بهرهبرداران خسارتدیده، خاطرنشان کرد: ارزیابیهای کارشناسی خسارات در مناطق آسیبدیده ادامه دارد و پس از تکمیل بررسیها، میزان دقیق خسارت در بخشهای مختلف اعلام و برای پیگیری و جبران خسارات وارده، اقدامات لازم انجام میشود.
جنوب کرمان یکی از قطبهای مهم تولید محصولات کشاورزی و باغی کشور است و خرما از مهمترین محصولات تولیدی این منطقه به شمار میرود.