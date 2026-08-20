پخش زنده
امروز: -
شهردار ارومیه تأکید کرد: با تملک مغازههای بخش خصوصی و فراهم شدن بسترهای لازم، فرآیند ثبت جهانی این بنای تاریخی وارد مرحله نهایی خود شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیدین رحمانی در نشست شورای راهبردی میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری آذربایجان غربی که در استانداری استان برگزار شد، با اعلام پیشرفتهای چشمگیر در مسیر ثبت جهانی مسجد جامع این شهر، از رفع یکی از بزرگترین چالشهای اجرایی در این پروژه خبر داد.
شهردار ارومیه تأکید کرد: با تملک مغازههای بخش خصوصی و فراهم شدن بسترهای لازم، فرآیند ثبت جهانی این بنای تاریخی وارد مرحله نهایی خود شده است.
او در خصوص جزئیات اجرایی پروژه افزود: یکی از اصلیترین موانع، بحث تملک ۳۱ مغازه متعلق به بخش خصوصی بود که با همکاری مقامات ذیصلاح و با رویکردی عدالتمحورانه حل شد و مغازههای مذکور برای انجام امور اداری در اختیار میراثفرهنگی برای تمهید تغییرات لازم در بنا و واگذاری به حوزه قرار میگیرد تا بهسرعت فرآیند جابهجایی انجام شده و روند ثبت جهانی مسجد هموار شود که این اقدام با همکاری شورای اسلامی شهر، راه و شهرسازی و شهرداری ارومیه محقق میشود.
رحمانی گفت: مقرر شد با تاکید امام جمعه ارومیه بازنگری در قیمتگذاری کارشناسان و افزایش رضایتمندی مالکان، این فرآیند تکمیل شود، با این حال، فرآیند تملک از طریق مراجع قانونی و بدون تأخیر برای واگذاری به انجام رسیده است.
شهردار ارومیه ضمن قدردانی از استاندار، نماینده ولی فقیه، اعضای شورای شهر ارومیه تصریح کرد: در سایه اتحاد مسئولان با اخذ نظر شورای اسلامی شهر، محل جدیدی برای جایگزینی مدرسه علوم دینی فراهم شده تا در مجموع با آزادسازی بیش از ۹۰ مغازه متعلق به شهرداری و راه و شهرسازی و ۳۱ مغازه بخش خصوصی، مسیر ثبت جهانی مسجد جامع هموار شود.
او نقش پیگیری و هماهنگی معاون عمرانی استاندار و مدیرکل میراثفرهنگی را در این خصوص مسئولانه و دلسوزانه دانست و از همدلی تمام مسئولان در این قدم بزرگ برای توسعه فرهنگی ارومیه قدردانی کرد.