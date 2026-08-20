شامخ تیرماه با ثبت ۴۸.۳ واحد، از بهبود محدود فعالیت بنگاه‌ها در برخی بخش‌ها خبر می‌دهد؛ اما سفارش‌های جدید، اشتغال و صادرات همچنان زیر سطح رونق قرار دارند و جهش قیمت مواد اولیه و ناترازی انرژی، بهبود اقتصاد را شکننده کرده است.

به گزارش خبرنگار تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیما، تازه‌ترین گزارش مرگز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران درباره شاخص مدیران خرید از وضعیت دوگانه اقتصاد ایران در تیرماه حکایت دارد؛ از یک سو شاخص تولید و ارائه خدمات با رسیدن به ۵۱ واحد از محدوده انقباض خارج شده و از سوی دیگر شاخص سفارش‌های جدید با رقم ۴۷.۲ واحد همچنان پایین‌تر از سطح خنثی باقی مانده است.این یعنی بنگاه‌ها در تیرماه توانسته‌اند بخشی از فعالیت خود را حفظ یا افزایش دهند، اما بازار همچنان کشش کافی برای تداوم این روند ندارد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران، شامخ کل اقتصاد و شامخ بخش صنعت هر دو ۴۸.۳ واحد ثبت شده‌اند؛ به این ترتیب، اقتصاد و صنعت همچنان در محدوده انقباضی قرار دارند. در بخش صنعت، وضعیت نگران‌کننده‌تر است.

شاخص تولید محصولات صنعتی با رقم ۴۶.۸ واحد برای نهمین ماه متوالی زیر سطح ۵۰ قرار گرفته است. هرچند سفارش‌های جدید و فروش نسبت به ماه قبل بهبود نسبی داشته‌اند، اما این افزایش هنوز نتوانسته صنعت را به محدوده رونق بازگرداند.

جهش هزینه مواد اولیه

هم‌زمان با ضعف تقاضا، هزینه تولید نیز افزایش یافته است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه به ۸۰.۴ واحد رسیده و شاخص قیمت محصولات تولیدشده ۶۰.۸ واحد ثبت شده است. افزایش قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین نهاده‌ها، مشکلات ارزی و محدودیت‌های وارداتی، حاشیه سود بنگاه‌ها را کاهش داده و امکان برنامه‌ریزی تولید را دشوارتر کرده است.

اشتغال همچنان در محدوده منفی

بازار کار نیز از بهبود فعالیت اقتصادی بهره چندانی نبرده است. شاخص اشتغال کل اقتصاد و صنعت روی ۴۷.۳ واحد قرار گرفته است؛ موضوعی که از ادامه احتیاط بنگاه‌ها در استخدام نیروی جدید حکایت دارد. ضعف فروش، کمبود نقدینگی و تردید نسبت به آینده اقتصادی، مهم‌ترین عواملی هستند که مانع افزایش اشتغال در بنگاه‌ها شده‌اند.

برق و نقدینگی؛ دو مانع اصلی تولید

در کنار ضعف تقاضا، ناترازی انرژی و قطعی برق همچنان بر عملکرد واحدهای تولیدی اثرگذار است. کاهش ظرفیت تولید، اختلال در زمان‌بندی تحویل سفارش‌ها و افزایش هزینه استفاده از سوخت جایگزین، بخشی از پیامدهای این محدودیت‌هاست. کمبود نقدینگی نیز تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده است؛ مسئله‌ای که در صورت تداوم می‌تواند روند شکننده بهبود را متوقف کند.

خودرو در صدر، نفت و غذا در انتهای جدول

عملکرد صنایع در تیرماه یکسان نبوده است. صنایع وسایل نقلیه و قطعات وابسته با شاخص ۵۹.۱ واحد بهترین عملکرد را در میان بخش‌های صنعتی داشته‌اند. پس از این بخش، کانی‌های غیرفلزی با ۵۵.۱ واحد و چوب، کاغذ و مبلمان با ۵۴.۱ واحد قرار گرفته‌اند. در مقابل، صنایع فرآورده‌های نفت و گاز با شاخص ۳۸.۹ واحد و صنایع غذایی با ۳۸.۷ واحد پایین‌ترین سطح فعالیت را ثبت کرده‌اند. در بخش صادرات نیز شاخص ۴۵.۷ واحد نشان می‌دهد تجارت خارجی صنعت همچنان با انقباض مواجه است. مشکلات ارزی و بانکی، محدودیت‌های حمل‌ونقل و اختلالات لجستیکی، مهم‌ترین موانع پیش روی صادرکنندگان عنوان شده‌اند.

امید محتاطانه به ماه آینده

با وجود تداوم چالش‌ها، انتظارات فعالان اقتصادی برای ماه آینده همچنان مثبت است؛ اما کاهش این انتظارات نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد تولیدکنندگان با خوش‌بینی محتاطانه به آینده نگاه می‌کنند.

گزارش شامخ تیرماه نشان می‌دهد اقتصاد ایران از مرحله افت شدید فاصله گرفته، اما هنوز به رونق پایدار نرسیده است. تقویت تقاضای مؤثر، تأمین پایدار انرژی، کاهش مشکلات ارزی و تأمین سرمایه در گردش، مهم‌ترین پیش‌شرط‌های عبور اقتصاد از محدوده انقباض عنوان شده‌اند.