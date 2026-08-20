کسری رحمانی و کیارش صادقی با برتری برابر رقبای خود در رقابت‌های ایتالیا و قزاقستان، به مرحله بعدی مسابقات راه یافتند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، کسری رحمانی و کیارش صادقی که در رقابت‌های ایتالیا و قزاقستان حضور دارند برابر رقبای خود به برتری دست یافتند.

کسری رحمانی در جدول اصلی مسابقات بین‌المللی ایتالیا موفق شد نماینده میزبان را ۶ بر ۳ و ۷ بر ۵ شکست داده و جواز حضور در دور بعدی این رقابت‌ها را به دست آورد. او در این مرحله نماینده‌ای دیگر از ایتالیا را برابر خود می‌بیند.

کیارش صادقی هم که در رقابت‌های مقدماتی تنیس جوانان، انتخابی رولان گاروس حضور دارد به سومین برد پیاپی خود دست یافت و موفق شد نماینده قزاقستان را با برتری مشابه ۶ بر ۲ شکست بدهد. او با این برتری صدرنشین گروه چهارم این رقابت‌ها شد.