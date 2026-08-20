در ادامه مسیر بررسی و مشورت در خصوص راهکار‌های اصلاح نظام انرژی کشور، نشستی با حضور مدیران اندیشکده‌ها و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این نشست که مسئله محوری آن «بنزین» بود، نمایندگان حدود ۳۰ اندیشکده فعال در حوزه انرژی حضور داشتند و ۱۶ مجموعه از طرح‌ها و پیشنهاد‌های سیاستی درباره مدیریت مصرف، ناترازی، عدالت در توزیع یارانه، اصلاح نظام توزیع و تقویت امنیت عرضه سوخت ارائه شد.

سقاب اصفهانی در این نشست بر ضرورت شکل‌گیری ارتباطی مستمر و ساختاریافته میان سازمان و اندیشکده‌ها تأکید کرد و گفت سازمان در حوزه مطالعات و پیشنهاد‌های سیاستی به دنبال استفاده از ظرفیت جامعه اندیشه‌ورزی کشور است. وی مشارکت نخبگان و جامعه، شفافیت در معرفی پیشنهاددهندگان سیاست و پاسخگویی نسبت به تصمیمات را از اصول مورد توجه سازمان دانست. کاهش شدت انرژی، تحقق عدالت در بهره‌مندی از یارانه‌های انرژی و حل ناترازی نیز سه هدف اصلی این سازمان عنوان شد.

در بخش ارائه‌های تخصصی، طیفی از راهکار‌ها برای مدیریت مسئله بنزین مطرح شد. مدیریت استانی مصرف متناسب با ظرفیت حمل‌ونقل عمومی، CNG و الگوی سفر، استفاده بیشتر از کارت شخصی و داده‌های هویتی، اتصال مصرف سوخت به هویت مصرف‌کننده و بهره‌گیری از شبکه بانکی و پلاک خودرو برای سیاستگذاری داده‌محور از جمله پیشنهاد‌های مطرح‌شده بود.

همچنین توسعه سوخت‌های جایگزین، تقویت حمل‌ونقل عمومی، اصلاح تدریجی ناوگان و استفاده از ظرفیت واحد‌های کوچک پالایشی در کنار اصلاح سازوکار تأمین خوراک و عرضه فرآورده، از دیگر راه کار‌های ارائه شده بود.