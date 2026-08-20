به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ سیدرحمان هاشمی گفت: در اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی با رویکرد دستگیری سارقین، مامورین انتظامی این فرماندهی در ۴۸ ساعت گذشته موفق به شناسایی و دستگیری پنج سارق موتورسیکلت در نقاط مختلف این شهرستان شدند.

او با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای سارقان دستگیرشده و کشف شش دستگاه موتورسیکلت مسروقه از مخفیگاه آنها، افزود: اجرای این طرح به صورت مستمر و با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.