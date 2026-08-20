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طرح آموزشی میدان دار با حضور بیش از ۸۰ نوجوان هرمزگانی در بندرعباس در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون آموزش طرح میداندار گفت: عنوان میداندار برگرفته از بیانات امام شهید است؛ ایشان در دوران مبارزات هم فعالیت فکری داشتند و هم در میدان حضور پیدا میکردند و این دوره نیز با همین رویکرد طراحی شده است.
رضا سلحشور افزود: طرح آموزشی میدان دار با هدف آشنایی نوجوانان با بیانات و منظومه فکری امام شهید با حضور نوجوانان سه شهرستان میناب، رودان و بندرعباس در حال برگزاری است.
وی گفت: در مرحله ابتدایی این رویداد، نوجوانان در یک دوره دو روزه با حضور چهار استاد، در کلاسهای آموزشی شرکت کردند.
معاون آموزش طرح میداندار افزود: در روز نخست این رویداد، مبانی شخصیت امام شهید، معرفتی و زندگینامه رهبر شهید بررسی شد و در روز دوم نیز نوجوانان روش تحلیل بیانات را فرا میگیرند.
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سلحشور گفت: شرکتکنندگان پس از گذراندن دوره مقدماتی، در یک فرآیند سه تا چهار ماهه یک بیانیه در اختیارشان قرار میگیرد تا بر اساس گزارههایی که در کلاس آموزشی آموختهاند، یکی از سخنرانیهای امام شهید را تحلیل کنند و در پایان، نتایج فعالیت خود را در محضر استادان ارائه دهند.
وی افزود: هدف این است که نوجوانان بتوانند پس از پایان دوره، در هر موقعیتی که قرار دارند، مسائل و دیدگاههای مطرحشده از سوی دیگران را با توجه به چارچوب کلی بیانات امام شهید تحلیل و ارزیابی کنند.
نخستین دوره میداندار در زمستان و با محوریت بزرگسالان در دو بخش خواهران و برادران برگزار شد.