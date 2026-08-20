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چهل و یکمین دوره مسابقات ورزشی دانشآموزان پسر سراسر کشور به میزبانی استان چهارمحال و بختیاری آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از آغاز میزبانی این استان در مسابقات ورزشی دانشآموزان کشور با حضور دانشآموزانی از ۶ استان خبر داد و گفت: حدود ۲۵۰ دانشآموز در این دوره از مسابقات با هم رقابت میکنند.
بهمن خدادادی افزود: استانهای چهارمحال و بختیاری، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، مرکزی و یزد در این دوره از مسابقات ورزشی دانشآموزی حضور دارند.
وی افزود: این مسابقات تا پنجم شهریور در استان ادامه دارد و پس از آن، از تا دوازدهم شهریور میزبان دانشآموزان دختر این شش استان در رشتههای مختلف ورزشی است.