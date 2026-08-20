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در راستای اجرای حکم دادسرای جرائم اقتصادی، اسناد انتقال داراییهای تعاونی اعتبار منحله مولیالموحدین و بانک ایران زمین به بانک مرکزی امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولیالموحدین و انتقال داراییهای آن به بانک ایرانزمین طی سالهای گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده در دستور قضایی مورخ ۲۷ خرداد امسال اعلام کرد: تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل داراییهای این تعاونی یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود. بر اساس این حکم، اسناد انتقال این داراییها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.
بر این اساس در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از داراییهای بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد. همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از داراییهای این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.
همچنین در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی بهروز، به بانک مرکزی منتقل شود.
گفتنی است منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولیالموحدین» بازمیگردد. این تعاونی در سالهای گذشته بدون مجوز فعالیت میکرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذیصلاح، در بانک ایرانزمین ادغام شد. با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایرانزمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف داراییها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.
خاطرنشان میشود در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین میکند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.
همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیئت سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.
خاطرنشان میشود با اتمام فرآیند انتقال داراییهای موضوع این حکم به بانک مرکزی، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که موجب ناترازی این بانک شده بود، انجام و این بانک از شمار بانکهای ناتراز خارج خواهد شد.