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استاندار فارس امروز در سفر یک روزه سفر خود به کازرون به مشکلات مختلف این شهرستان رسیدگی و طرحهای اجرایی مختلف را در این شهرستان افتتاح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،بازدید میدانی از زیرساختهای اقتصادی و عمرانی در شهرستان کازرون، حضور در گلزار شهدای این شهرستان، افتتاح دبیرستان ۹ کلاسه و آموزشگاه ابتدایی شش کلاسه زندهیاد نورمحمد نمازیفرد۳ در کازرون، آغاز عملیات اجرایی طرح تعریض محور کازرون _قائمیه و بازدید از شرکت کبیر موتور شهرستان کازرون از جمله برنامههای استاندار فارس در سفر یک روزه خود به کازرون بود.