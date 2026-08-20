کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان؛
خاطری و شمسی پور در انتظار شانس مجدد
رقابتهای کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان در اوزان ۶۱ و ۸۶ کیلوگرم به میزبانی اسلواکی در حال برگزاری است.
در وزن ۶۱ کیلوگرم، اهورا خاطری در دور نخست مقابل سیدل از آمریکا با نتیجه ۱۵ بر ۴ مغلوب شد. وی اکنون باید منتظر راهیابی حریفش به دیدار فینال باشد تا بتواند به مرحله شانس مجدد راه یابد.
در وزن ۸۶ کیلوگرم، ابوالفضل شمسیپور در دور نخست مقابل تاراسوف از استونی با نتیجه ۱۲ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله بعد شد. وی در این مرحله نیک شرر از سوئیس را با نتیجه ۱۰ بر صفر از پیش رو برداشت و راهی مرحله یکچهارم نهایی شد. وی در این مرحله مقابل آئودن جمیز ۴ بر ۴ شکست خورد، وی اکنون باید منتظر راهیابی حریفش به دیدار فینال باشد تا بتواند به مرحله شانس مجدد راه یابد.