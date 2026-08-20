۵۴ هزار و ۲۶۲ داوطلب کنکور ۱۴۰۵ در صبح و عصر امروز پنجشنبه ۲۹ و صبح جمعه ۳۰ مرداد ماه با هم رقابت می کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، آزمون سراسری ۱۴۰۶ - ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور امروز و فردا در ۱۹ شهر و ۳۱ حوزه امتحانی آذربایجان شرقی برگزار می شود.

این آزمون در استان با شرکت ۵۴ هزار و ۲۶۲ داوطلب صبح امروز در گروه آزمایشی علوم تجربی آغاز شد و آزمون گروه های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی هم عصر امروز برگزار می شود.

محمدرضا حسین زاده جانشین نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در دانشگاه تبریز گفت:۶۳ و ۵ دهم درصد داوطلبان استان بانوان و ۳۶ و ۵ دهم درصد شرکت کنندگان هم آقایان هستند که در شهرهای تبریز، آذرشهر، اسکو، اهر، بستان آباد، بناب، جلفا، چاراویماق، سراب، شبستر، عجب شیر، کلیبر، مراغه، مرند، ملکان، مهربان، میانه، هریس و هشتر‌ود با هم رقابت می کنند.

حسین زاده افزود: تنها در تبریز ۲۴ هزار و ۸۳۹ داوطلب در آزمون سراسری شرکت می کنند که ۶۳ درصد را خانم ها و ۳۷ درصد را آقایان تشکیل می دهند و در ۷ حوزه امتحانی شامل دانشگاه تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دانشگاه پیام نور، علمی - کاربردی ماشین سازی، دانشگاه شهید مدنی، موسسه آموزش عالی دانشوران و آموزش و پرورش تبریز امتحان خواهند داد.

آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی هم صبح روز جمعه ۳۰ مرداد برگزار خواهد شد.