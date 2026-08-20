شبکه مستند امشب با پخش مجموعه «بررسی سانحه هوایی» و مستند «میدرا»، مخاطبان را با روایت‌هایی از تحلیل فنی سوانح هوایی و زندگی حضرت نرجس خاتون (س)، مادر گرامی امام زمان (عج)، همراه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه مستند بازسازی‌شده «بررسی سانحه هوایی» امشب ساعت ۲۰ از شبکه مستند پخش می‌شود.

این مجموعه با بهره‌گیری از بازسازی‌های مستند، بررسی جزئیات فنی و تحلیل روند وقوع حوادث، چگونگی شکل‌گیری سوانح هوایی و عوامل مؤثر در بروز آنها را واکاوی می‌کند و تصویری روشن از علت‌ها و شرایط وقوع این رخداد‌ها ارائه می‌دهد.

بازپخش «بررسی سانحه هوایی» فردا ساعت ۱۵ از شبکه مستند روی آنتن می‌رود.

شبکه مستند همچنین امشب ساعت ۲۳، مستند «میدرا» را پخش می‌کند؛ اثری که با روایتی معنوی و اصیل، به زندگی حضرت نرجس خاتون (س)، مادر گرامی امام زمان (عج)، می‌پردازد.

«میدرا» ضمن پرداختن به جایگاه، سیره و ابعاد شخصیتی حضرت نرجس خاتون (س)، مخاطبان را با بخش‌هایی از زندگی این بانوی بزرگوار و نقش ایشان در تاریخ اسلام همراه می‌کند.

بازپخش مستند «میدرا» نیز فردا ساعت ۱۵ از شبکه مستند پخش خواهد شد.