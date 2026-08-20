به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، استاندار در بازید از مرحله دوم طرح احداث بلوار شهدای اقتدار گفت: یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم یاسوج کاهش معضل ترافیک است که موجب اتلاف وقت شهروندان می‌شود

رحمانی افزود: برای رفع این مشکل چند طرح مهم برای مدیریت و کاهش ترافیک شهر تعریف شد.

وی ادامه داد: طرح احداث بلوار اقتدار در مجموع حدود چهار و نیم کیلومتر طول دارد که مرحله نخست آن به طول هزار و ۸۰۰ متر پیش از این به بهره‌برداری رسید و با اجرای آن علاوه بر تسهیل تردد‌ساماندهی ورودی بیمارستان امام سجاد نیز انجام شد.

رحمانی گفت: مرحله دوم این طرح به طول ۶۰۰ متر به‌طور کامل به پایان رسیده و مرحله سوم نیز به طول حدود هزار و ۵۰۰ متر بیش از ۸۰ درصد پیشرفت دارد.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود عملیات اجرایی آن در روز‌های آینده تکمیل شود تا در هفته دولت با اعتباری بالغ بر ۲۳۵ میلیارد تومان تملک و عمرانی به بهره‌برداری برسد.

رحمانی اضافه کرد: تکمیل بلوار شهدای اقتدار می‌تواند بخش قابل توجهی از ترافیک ورودی شهر یاسوج را مدیریت کند.

استاندار همچنین از بهره‌برداری طرح‌های دیگری در حوزه شهری خبر داد و گفت: بلوار یا خیابان پیرچوپان در ۲ قطعه به طول هزار و ۲۰۰ متر با هزینه‌ ۲۰۰ میلیارد تومان از دیگر طرح‌های مهمی است که در هفته دولت به بهره‌برداری می رسد.

رحمانی افزود: طرح پل بتنی زیرسطحی دهنو نیز با پیشرفت بیش از ۹۰ درصد در حال اجراست و با اعتبار بیش از ۲۰ میلیارد تومان طی روز‌های آینده تکمیل می شود.

وی طرح اتصال پارک جنگلی به بنسجان را از دیگر طرح‌های مهم شهری عنوان کرد و گفت: برای اجرای این طرح به طول ۴۹۰ متر نیز حدود ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و این طرح آماده بهره‌برداری است.