چهل روز از شهادت رهبر شهید گذشت، اما نور چشمان مردم در سوگ او، هر شب پرچم خون‌خواهی را برافراشته نگه داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، چهلمین روز شهادت رهبر شهید، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، در حالی فرا رسید که هنوز نور چشمان مردم ایران در سوگ او، شب‌های کشور را روشن نگه داشته است.

چهلم، نه پایان یک دوره، که آغاز فصل جدیدی از عشق، وفاداری و ایستادگی است. مردمی که با تمام وجود به مسیر و آرمان‌های رهبر شهید ادامه می‌دهند، امروز بیش از هر زمان دیگری، عهد خود را با انقلاب تازه کرده‌اند.

از مصلای تهران تا حرم رضوی؛ خداحافظی نیست، آغاز است

حضور عاشقان رهبر شهید، از مصلای تهران گرفته تا حرم کریمه اهل‌بیت(ع) در قم و بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) در مشهد، نشان از یک حقیقت عمیق داشت: این خداحافظی نبود؛ بلکه تازه آغاز فتح موعود و ندای خون‌خواهی امت اسلامی بود.

مردم ایران با این حضور، ثابت کردند که شهادت رهبر، نه توقف که شتابی تازه برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی است.

چهل روز گذشت، اما جای خالی‌ات سنگینی می‌کند

چهل روز گذشت و هنوز نور چشم‌های ما به یاد توست ای امام شهید. جای خالیت در قلب‌های ما همیشه سنگینی می‌کند، اما ما با تمام وجود به مسیر و آرمان‌های تو ادامه می‌دهیم. نه‌گویی سهم خود را انجام دادیم؛ چرا که سهمی نداریم و همه وجود ما، سهم خداست.

عهد با رهبری جدید، تداوم راه شهید

امروز، با نگاه به حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر عزیزمان، عهد خود را تازه کرده‌ایم. ما نسل وفاداریم که پرچم انقلاب را با عشق حفظ می‌کنیم و تا رسیدن به ظهور، آن را پایین نخواهیم گذاشت. مسیر رهبر شهید، مسیر عزت، استقلال و عدالت است و ما ادامه‌دهندگان این راهیم.

سید ما، مولای ما؛ دعا کن برای کشورت

رهبر شهید، سید و مولای ما بود؛ کسی که انقلاب را با نگاه خود مدیریت کرد و کشور را در سخت‌ترین شرایط به سلامت عبور داد. امروز، از او می‌خواهیم که برای کشورش دعا کند و از خداوند، تداوم مسیر و پیروزی نهایی را برای ملت ایران مسئلت دارد.

ما نسل وفاداریم؛ پرچم را تا ظهور پایین نمی‌گذاریم

نسل وفادار ایران، امروز با حضور در شب‌های ایستادگی، مراسم چهلم و تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب، ثابت می‌کند که راه رهبر شهید، همچنان پررفتوآمدترین مسیر این سرزمین است. ما تا رسیدن به ظهور، پای این پرچم ایستاده‌ایم و از هیچ تلاشی برای حفظ عزت و سربلندی ایران فروگذار نخواهیم کرد.