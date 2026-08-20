استاندار فارس درسفر خود به کازرون با حضور در گلزار شهدای شهرستان کازرون، از منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات منطقه ویژه و درخواست‌های فعالان اقتصادی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،استاندار فارس، صبح امروز پنج‌شنبه ۲۹ مردادماه، در سفری یک‌روزه وارد شهرستان کازرون شد تا ضمن بازدید میدانی از زیرساخت‌های اقتصادی و عمرانی، روند اجرای طرح‌های کلیدی این شهرستان را بررسی کند.

حسینعلی امیری در نخستین بخش از برنامه‌های خود با حضور در گلزار شهدای سیدمحمد نوربخش کازرون، به مقام والای شهیدان ادای احترام و با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرد.

با حضور حسینعلی امیری استاندار فارس، حمیدرضا خان‌محمدی رئیس سازمان نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کشور، معاونان استاندار و رئیس سازمان نوسازی مدارس فارس و سایر مدیران و مسئولان محلی، دبیرستان ۹ کلاسه و آموزشگاه ابتدایی ششکلاسه زنده‌یاد نورمحمد نمازی‌فرد۳، با اعتباری افزون بر ۳۹ میلیارد تومان افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.

همچنین در این سفر آغاز عملیات اجرایی طرح تعریض محور کازرون _قائمیه با اعتباری افزون بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال انجام شد.

محور کازرون_قائمیه مسیری به طول ۲۰ کیلومتر است که در فاز اول بهسازی ۷ کیلومتر با مشارکت راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل جاده‌ای انجام گرفته بود و عملیات اجرایی تعریض قطعه دوم به طول ۳ کیلومتر به عرض هر دو طرف ۵ کیلومتر امروز با حضور استاندار فارس آغاز شد.

همچنین در پایان استاندار فارس با حضور در ناحیه صنعتی شهید مصلحیان کازرون از شرکت کبیر موتور این شهرستان بازدید کرد.