به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون استاندار اصفهان در قرارگاه جنگ اقتصادی با تشریح روند مدیریت بار و مقابله با چالش‌های انرژی در استان گفت:مسیر مدیریت بار از جلسات تعاملی و سازنده با فعالان صنعتی آغاز شد، در حالی که در ابتدا شرایط سختی حاکم بود و ناچار به اِعمال محدودیت‌های ۱۵ تا ۱۶ درصدی بودیم، از ابتدای زمستان وارد مذاکرات جدی و فشرده شدیم.

کوروش خسروی با اشاره به نصب تجهیزات و هدف‌گذاری هوشمندانه افزود: با بروز شرایط جنگی و تحمیلی، فشار بسیار سنگینی به سامانه‌ها و زیرساخت‌های ما وارد شد و خسارات زیادی به بار آمد، اما این پایان راه نبود، بلافاصله پس از فروکش کردن بحران و وصل مجدد سامانه‌ها از خردادماه، بازسازی و سامانه دهی آغاز شد.

خسروی به همدلی صنایع و ثبت رکورد صفر اشاره کرد و گفت: با فشار‌های مضاعف و همراهی دو شرکت توزیع و فعال‌سازی سامانه‌ها روی گوشی‌های هوشمند، مدیریت هوشمندانه به بار نشست و در طول فصل تابستان، صنایع منطقه همکاری فوق‌العاده‌ای از خود نشان دادند، به طوری که در نهایت میزان قطعی برق به صفر درصد رسید.