شبکه بانکی در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۴ هزار و ۵۲ همت تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۹.۱ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ۹۴۵همت از این تسهیلات به همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارت های اعتباری معادل ۲۴ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ مبلغ ۴۰۵۲۲.۵ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۶۵۶۱.۶ هزار ميليارد ريال (معادل ۶۹.۱ درصد) افزايش داشته است.

از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳۱۰۶۷.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۹۴۵۵ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۳ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.