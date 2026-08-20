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شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری هفته پایانی شهریور میزبان جشنواره کوچ عشایر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری گفت:شهرستان کوهرنگ قابلیت، توانمندی و ظرفیت برگزاری جشنواره کوچ عشایر را دارد.
صادقی از مراحل ثبت ملی این جشنواره خبر داد.
به گفته وی کمک به معیشت و کسبوکارهای جامعه عشایری و حوزه گردشگری و همچنین حفظ فرهنگ، آداب و رسوم جامعه عشایری از مهمترین اهداف برگزاری سومین جشنواره کوچ عشایر در چهارمحال و بختیاری است.
کوهرنگ با ۵۲ هزار نفر جامعه عشایری برونکوچ، بزرگترین شهرستان چهارمحال و بختیاری از لحاظ وسعت و جامعه عشایری است.