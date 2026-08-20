به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت:شهرستان کوهرنگ قابلیت، توانمندی و ظرفیت برگزاری جشنواره کوچ عشایر را دارد.

صادقی از مراحل ثبت ملی این جشنواره خبر داد.

به گفته وی کمک به معیشت و کسب‌وکار‌های جامعه عشایری و حوزه گردشگری و همچنین حفظ فرهنگ، آداب و رسوم جامعه عشایری از مهم‌ترین اهداف برگزاری سومین جشنواره کوچ عشایر در چهارمحال و بختیاری است.

کوهرنگ با ۵۲ هزار نفر جامعه عشایری برون‌کوچ، بزرگ‌ترین شهرستان چهارمحال و بختیاری از لحاظ وسعت و جامعه عشایری است.