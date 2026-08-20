فصل چهارم برنامه تلویزیونی «بگو و بخند» با ساختاری تازه، حضور ۲۴ تا ۲۶ کمدین جوان از استان‌های مختلف، آیتم‌های متنوع صحنه‌ای و دکور ۳۶۰ درجه، شنبه تا دوشنبه ساعت ۲۲ از شبکه نسیم پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، روح‌الله رجبی، یکی از تهیه‌کنندگان برنامه «بگو و بخند»، با حضور در استودیو شبکه خبر درباره جزئیات فصل چهارم این برنامه با اشاره به تغییرات محتوایی و شکلی آن، از اضافه شدن بخش‌های تازه‌ای مانند لیگ مسابقه‌ای کمدین‌های جوان، اجرا‌های استیجی، نمایش‌های موزیکال و عروسکی و آیتم‌های بک‌استیج خبر داد.

رجبی ادامه داد: در فصل جدید، چهره‌هایی همچون حمید لولایی و یوسف تیموری در قالب داور و منتور، در کنار کمدین‌های جوان حضور دارند و شخصیت‌هایی مانند «امید و خانواده‌اش» و «مدیر ورزشی» نیز در بخش‌های نمایشی برنامه دیده می‌شوند.

تهیه‌کننده این مجموعه با اشاره به اینکه برنامه از استان‌های مختلف کشور شرکت‌کننده دارد، تأکید کرد: «بگو و بخند» تلاش کرده طنزی خانواده‌محور و متناسب با رسانه ملی ارائه دهد و در همین مسیر، متن‌ها و شوخی‌ها توسط تیم نویسندگان و تدوین، پالایش می‌شود.

وی همچنین با اشاره به آمار مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما گفت: این برنامه حدود ۳۰ درصد مخاطب داشته و از آثار پرمخاطب کمدی در تلویزیون به شمار می‌رود.

رجبی ادامه داد : «بگو و بخند» در کنار ایجاد فضایی سرگرم‌کننده، به موضوعات اجتماعی و سیاسی نیز می‌پردازد. نقد برخی عملکرد‌های مدیریتی، جریان‌های روشنفکری، سبک زندگی غربی و برخی مسائل روز، از جمله محور‌هایی است که در قالب طنز در این مجموعه دنبال می‌شود.

تهیه‌کننده این برنامه همچنین درباره تأثیر تحولات روز بر محتوای برنامه گفت: بخشی از آیتم‌ها پیش از آغاز جنگ ضبط شده بود، اما با تغییر شرایط، اولویت‌های محتوایی برخی بخش‌ها نیز تغییر کرد و موضوعاتی همچون نقد آمریکا، رژیم صهیونیستی و جنگ در فضای طنز برنامه مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: متن‌ها و شوخی‌های کمدین‌های جوان با همراهی تیم نویسندگان بررسی و پالایش می‌شود تا برنامه در عین حفظ جذابیت و طراوت، برای تماشای همه اعضای خانواده مناسب باشد و در مرحله تدوین نیز، آیتم‌هایی که ریتم لازم را ندارند کوتاه‌تر می‌شوند تا انسجام، سرعت و جذابیت کلی برنامه حفظ شود.

رجبی در پایان افزود: حفظ ریتم، تنوع آیتم‌ها و رعایت خطوط محتوایی تلویزیون از مهم‌ترین اولویت‌های فصل چهارم «بگو و بخند» بوده است.