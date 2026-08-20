به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نمایندۀ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس نمایندگان تام‌الاختیار استان خوزستان گفت: در آزمون سراسری امسال در استان خوزستان ۶۵ هزار و ۴۷۱ داوطلب در ۲۵ حوزه امتحانی با هم به رقابت می‌پردازند که بیش از ۴۴ هزار داوطلب زن و بیش از ۲۱ هزار داوطلب مرد هستند.

دکتر علی حسین حسین زاده با اشاره به اینکه، صبح امروز پنجشنبه ۲۹ مردادماه، ۲۹ هزار و ۶۷۲ داوطلب گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری شرکت کردند، ادامه داد: بعدازظهر امروز نیز ۲ هزار و ۶۸۰ داوطلب گروه آزمایشی هنر و ۴ هزار و ۵۷۶ داوطلب گروه آزمایشی زبان‌های خارجه رقابت خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین صبح فردا جمعه ۳۰ مردادماه، پنج هزار و ۸۲۰ داوطلب گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و ۲۲ هزار و ۷۲۳ داوطلب گروه آزمایشی علوم انسانی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

دکتر حسین‌زاده تأکید کرد: به داوطلبان توصیه می‌شود که حتماً یک ساعت پیش از آغاز آزمون در حوزۀ محل برگزاری آزمون حضور پیدا کنند و از آوردن هرگونه وسایل الکترونیکی اکیداً خودداری کنند.