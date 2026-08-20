به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ در این مسابقات که به میزبانی استان کرمان برگزار شد، رضا ابدالی در وزن ۶۰ کیلوگرم نشان نقره و احمدرضا عابدینی در وزن ۱۲۰ کیلوگرم از اصفهان نشان برنز را کسب کردند.

این دوره از رقابت‌ها با حضور ۱۱ تیم از ۱۰ استان کشور برگزار شد.

حامد حسامی، فردین رفیعی، رضا ابدالی، احمدرضا عابدینی و سروش صادقی از اعضای تیم اصفهان در این مسابقات با هدایت و سرپرستی مهدی فرهادی‌نژاد، دبیر انجمن کشتی هیئت ورزش کارگری استان بودند.