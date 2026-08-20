آتش سوزی منطقه حفاظت شده شاهو و کوسالان در شهرستان سروآباد که روز چهارشنبه ۲۸ مرداد در دو نقط رخ داده بود، پس از ۱۵ ساعت تلاش به طور کامل مهار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان گفت: عملیات مهار شعله‌ها از ساعات اولیه با حضور میدانی محیط بانان، نیرو‌های منابع طبیعی و آتشبانان در دو نقطه درگیر آغاز شد.

فرزاد زندی افزود: در این آتش سوزی که بر اثر عوامل طبیعی و گرمای بیش از حد هوا روی داده بود، متأسفانه بیش از ۱۰ هکتار از جنگل‌ها و مراتع منطقه دچار حریق شد.

وی با اشاره به موقعیت صعب العبور بخشی از مناطق درگیر اظهار کرد: حضور به موقع نیرو‌ها در محل حریق و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی نقش تعیین کنند‌های در مهار هر دو حریق در کمترین زمان ممکن داشت و خوشبختانه با اقدام سریع نیروها، آتش به بخش‌های بکر و جنگلی منطقه سرایت نکرد.