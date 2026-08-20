به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رقابت‌های ورزشی دانش‌آموزان قطب دو کشور با شرکت ۱۷۰ دانش‌آموز پسر از استان‌های تهران، البرز، مازندران، قزوین و قم در رشته‌های فوتسال و والیبال آغاز شد.

این مسابقات با حضور دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول و در رده سنی ۱۲ تا ۱۵ سال برگزار می‌شود و هدف اصلی آن شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی برای آینده ورزش کشور است.

رقابت‌های پسران از ۲۷ تا ۳۱ مرداد در سالن‌های مریم و بیطرفان قم برگزار می‌شود و پس از آن، از ۳۱ مرداد تا چهارم شهریور، مسابقات دانش‌آموزان دختر در رشته‌های فوتسال و والیبال برگزار می‌شود.

علی یزدی، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان قم، گفت: ظرفیت بالای قم در رشته‌های فوتسال و والیبال و حضور ملی‌پوشان متعدد از این استان موجب شد وزارت آموزش و پرورش میزبانی مسابقات قطب دو کشور را به قم واگذار کند.

وی افزود: این رقابت‌ها با هدف کشف استعداد‌های ورزشی و در راستای ارتقای سلامت و نشاط دانش‌آموزان برگزار می‌شود و برگزیدگان مسابقات نیز به مرحله کشوری رقابت‌های دانش‌آموزی راه پیدا خواهند کرد.

در این دوره از مسابقات، دانش‌آموزانی حضور دارند که در کنار تحصیل، سابقه فعالیت در سطح اول فوتسال و والیبال استان و کشور و کسب عناوین مختلف را در کارنامه خود دارند.

این مسابقات با شعار همه با هم برای ایران در حال برگزاری است.