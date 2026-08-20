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رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران از انهدام شبکه توزیع، راهاندازی و تعمیر ماینرهای قاچاق در ساری و کشف ۷۰ دستگاه ماینر به ارزش ۴۰ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان از انهدام شبکه توزیع، راهاندازی و تعمیر ماینرهای قاچاق در شهرستان ساری و کشف ۷۰ دستگاه ماینر به ارزش ۴۰ میلیارد ریال خبر داد.
سرهنگ علی داداشتبار گفت: مأموران اداره قاچاق و عملیات ویژه پلیس امنیت اقتصادی با اشراف اطلاعاتی از نگهداری و بهرهبرداری غیرقانونی از ماینرها در شهرستان ساری مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: در ادامه، تیمی متشکل از کارآگاهان اداره قاچاق و عملیات ویژه پلیس امنیت اقتصادی، اداره برق و وزارت اطلاعات استان با هماهنگی قضایی از محل مورد نظر بازدید کردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران تصریح کرد: متخلفان بهصورت غیرمجاز و پشتکنتوری از برق شهری برای استخراج رمزارز استفاده میکردند که در این عملیات ۳۰ دستگاه ماینر فعال و ۴۰ دستگاه ماینر در حال تعمیر کشف شد.
سرهنگ داداشتبار با اشاره به انهدام این شبکه گفت: ارزش ریالی ماینرهای کشفشده ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند و محل فعالیت این شبکه نیز حسب دستور مقام قضایی مهروموم شد.