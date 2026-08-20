استاندار ایلام در دیدار با رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، ضمن قدردانی از خدمات این مجموعه در مرز مهران و کمک به واحد‌های آسیب‌دیده در جنگ رمضان، خواستار سرمایه‌گذاری هلدینگ‌های زیرمجموعه ستاد در استان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام روز پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۵، در ادامه رایزنی‌ها و پیگیری‌های خود در مرکز، با مهندس فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار که مهندس معدنی مدیرعامل بنیاد برکت نیز حضور داشت، استاندار ایلام ضمن تقدیر از زحمات و خدمات مهندس فتاح و مجموعه تحت مدیریت وی در استان، به ویژه خدمات‌رسانی به زائران در مرز مهران و همچنین کمک‌ها و مساعدت‌های به واحد‌های آسیب‌دیده در جنگ رمضان، خواستار سرمایه‌گذاری هلدینگ‌های زیرمجموعه ستاد در استان شد.

در ادامه، استاندار از زحمات مهندس فتاح و مهندس معدنی به خاطر خدمات و مساعدت‌ها در استان ایلام با تقدیم لوح تقدیر تجلیل به عمل آورد.

در پایان، مهندس فتاح ضمن تقدیر از زحمات استاندار ایلام و مجموعه دست‌اندرکاران در برگزاری باشکوه و موفقیت‌آمیز مراسم اربعین حسینی، نسبت به درخواست‌ها و مطالبات وی قول مساعدت لازم داد.