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مراسم اربعین قائد شهید امت اسلامی با حضور مردم ولایتمدار در مصلی امام خمینی(ره) تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سردار محمد جعفر اسدی از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس و جبهه مقاومت در مراسم اربعین قائد شهید امت اسلامی در تبریز گفت:مردم این دیار همواره در دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی و آرمانهای اهلبیت(ع) پیشگام بودهاند و در صحنههای مختلف پایبندی خود را به ولایت و انقلاب اسلامی نشان دادهاند از این رو باید قدردان این مردم بود و برای خدمت به آنان با تمام توان و به صورت شبانهروزی تلاش کرد.
سردار اسدی اظهار کرد:خداوند نعمت بزرگی به مردم ایران عطا کرده است و آن نعمت ولایت است بنابراین باید قدر این نعمت را بدانیم و در مسیر ولایت حرکت کنیم.
وی با اشاره به جایگاه مردم آذربایجان در پاسداری از فرهنگ اهلبیت(ع) گفت: ما مردم قهرمان زیادی داریم و مردم آذربایجان نیز از جمله مردم قهرمان این سرزمین هستند همانگونه که رهبر شهیدمان نیز بر جایگاه و ویژگیهای مردم آذربایجان تاکید داشتند.
سردار اسدی گفت:مردم این دیار در مکتب امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل (ع) تربیت شدهاند و جلوههای این فرهنگ را شب ها در خیابان ها و میادین می توان دید فرهنگی که بخش بزرگی از آن مدیون هیئتهای حسینی و تربیت جوانان در مکتب اهلبیت(ع) است.
وی با تاکید بر ضرورت خدمتگزاری بیشتر به مردم آذربایجان خاطرنشان کرد:این مردم شایسته خدمت بیشتری هستند و نشان دادهاند که در سختترین میدانها پای انقلاب اسلامی ، اهلبیت(ع) و ولایت ایستادهاند. ملت ایران و مردم آذربایجان در برابر دشمنان سر خم نخواهند کرد و با تکیه بر مکتب امام حسین(ع)، حضرت ابوالفضل(ع) و ولایت مسیر عزت و سربلندی را ادامه خواهند داد.