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مدیر کل هواشناسی خوزستان از کاهش یک تا دو درجهای دما در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان دهنده کاهش ۱ تا ۲ درجهای دما طی امروز میباشد و سپس ازروز شنبه تا اواسط هفته آینده روند افزایش دما مورد انتظار است.
محمد سبزه زاری افزود: همچنین طی امروز سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبِ غربی، جنوبی، مرکزی در حد متوسط تا نسبتا شدید و همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود، که احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی نیز در این مناطق نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: ازاواسط روز جمعه تا اواخر روز شنبه با استقرار جریانات جنوبی شاهد افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبشرقی و جنوبی استان خواهیم بود. شمال خلیج فارس تا اواخر وقت امروز مواج است.
در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۸.۴ و ایذه با دمای ۲۳.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۷.۳ و ۲۹.۷ درجه سانتیگراد ثبت شده است.