خط تولید جدید شرکت چوب و کاغذ مازندران با هدف تبدیل پسماندهای پلیمری دشواربازیافت به مواد اولیه قابل استفاده، با ظرفیت فرآوری سالانه ۴ هزار و ۵۰۰ تن در ساری افتتاح شد.

تبدیل پسماند پلیمری به فرصت اقتصادی در چوب و کاغذ مازندران

تبدیل پسماند پلیمری به فرصت اقتصادی در چوب و کاغذ مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، خط تولید جدید فرآوری پسماندهای پلیمری با سرمایه‌گذاری بیش از ۲۵ میلیارد تومان در شرکت چوب و کاغذ مازندران به بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل شرکت طرح و توسعه آینده پویا گفت: خط تولید جدید فرآوری پسماند‌های پلیمری با هدف تبدیل پسماند‌های پلیمری به محصول قابل استفاده و با استفاده از ظرفیت و توانمندی متخصصان داخلی راه‌اندازی شده است.

علی زارعی افزود: این خط تولید پس از حدود سه سال فعالیت و تحقیق، به بهره‌برداری رسیده و قابلیت دریافت و فرآوری سالانه ۴ هزار و ۵۰۰ تن ضایعات پلیمری را دارد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در آیین افتتاح این خط تولید گفت: بهره‌برداری از این طرح نمونه‌ای از توانمندی نیرو‌های متخصص داخلی در شرایط سخت اقتصادی و جنگی است و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در صنعت چوب و کاغذ، یک تهدید زیست‌محیطی به فرصت اقتصادی و اشتغال تبدیل شده است.

علی بابایی کارنامی افزود: این طرح علاوه بر کمک به تکمیل زنجیره ارزش صنعت چوب و کاغذ، زمینه افزایش اشتغال و کاهش مشکلات زیست‌محیطی ناشی از پسماند‌های پلیمری را فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت چوب و کاغذ مازندران نیز گفت: با راه‌اندازی این خط تولید، دست‌کم ۱۰۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد می‌شود و با اجرای طرح توسعه، ظرفیت اشتغال مستقیم مجموعه می‌تواند به حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر افزایش یابد.

محمدجعفر فردحسینی افزود: این خط تولید با کمتر از یک‌دهم سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای اجرای نمونه مشابه با سرمایه‌گذاری خارجی راه‌اندازی شده و در کنار تکمیل زنجیره ارزش، نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست دارد.

وی گفت: مواد اولیه تولیدشده در این خط قابلیت استفاده در صنایع مختلف پلیمری از جمله تولید سینی نشا، سبد میوه و دیگر محصولات مورد نیاز بخش کشاورزی را دارد.

یکی از متخصصان این طرح نیز با اشاره به انجام ۶ تا ۷ سال تحقیق برای دستیابی به فناوری مورد نیاز گفت: تمرکز اصلی این طرح، بازیافت پسماند‌های پلیمری دشوار از جمله فیلم‌های متالایز است که به دلیل ساختار چندلایه، بازیافت آنها با روش‌های معمول دشوار است.

وی افزود: این فناوری با تکیه بر دانش و توانمندی متخصصان داخلی توسعه یافته و می‌تواند بخشی از پسماند‌های دشواربازیافت را به مواد اولیه قابل استفاده در تولید محصولات پلیمری تبدیل کند.

با اجرای طرح توسعه و راه‌اندازی خط تولید گرانول و تقویت پلاستیک در یک سال آینده، ظرفیت اشتغال مستقیم این مجموعه افزایش خواهد یافت.

گزارش از بنیامین مرشدی