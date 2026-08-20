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شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با تصویب طرح جامع اردکان، چارچوب توسعه این شهر تا افق ۱۴۲۰ را با تأکید بر محدودیت منابع آب، حفاظت از اراضی باغی و کشاورزی، صیانت از بافت تاریخی و مقابله با مخاطراتی مانند فرونشست زمین تعیین کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طرح جامع شهر اردکان پس از بررسی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای افق ۱۴۲۰ به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه، توسعه کالبدی و جمعیتی اردکان باید متناسب با ظرفیتهای محیطی و منابع قابل تأمین آب انجام شود.
شورای عالی شهرسازی و معماری جمعیت ۱۳۳ هزار نفری را برای افق ۱۴۲۰ این شهر مورد تأیید قرار داده است.
این سقف جمعیتی با توجه به محدودیت منابع آب و سیاست توقف بارگذاری صنایع آببر در منطقه یزد ـ اردکان تعیین شده است.
در طرح جامع جدید، الحاق اراضی دولتی غرب شهر برای تأمین تعهدات دولت، مشروط به تأیید شرکت آب منطقهای درباره خارج بودن این اراضی از زون آب شرب و رعایت حریم کیفی چاههای آب شرب خواهد بود.
همچنین ملاحظات مربوط به فرونشست زمین باید در توسعه این اراضی رعایت و در صورت قرارگیری آنها در زون آب شرب، از اسناد طرح جامع حذف شوند.
حفاظت از باغها و اراضی کشاورزی نیز از محورهای اصلی این مصوبه است و اراضی دارای کاربری باغ و کشاورزی در محدوده شهر تثبیت خواهند شد.
در بخش دیگری از طرح، محدوده بافت تاریخی اردکان مطابق آخرین مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری حفظ میشود و بازنگریهای احتمالی وزارت میراث فرهنگی نیز در اسناد طرح لحاظ خواهد شد.
همچنین محدودههای هدف بازآفرینی شهری باید با تفکیک بافت ناکارآمد کالبدی، بافت تاریخی و سکونتگاههای غیررسمی در اسناد طرح مشخص شوند.
در راستای حفاظت از منابع آب، زون آب شرب اردکان به عنوان پهنه حفاظت در حریم شهر تثبیت شده و استقرار کاربریهای آلاینده در این محدوده تابع ضوابط شرکت آب منطقهای خواهد بود.
عرصههای دارای فرونشست نیز باید در نقشه پهنهبندی حریم شهر مشخص شوند و حریم عوارض طبیعی و مصنوع، از جمله قنوات، مسیلها، راهها، خطوط انتقال انرژی و تأسیسات گاز در اسناد طرح لحاظ شود.
استقرار صنایع رده سه به بالا در حریم شهر ممنوع اعلام شده و مجموعه صنفی مورد نیاز برای ساماندهی صنوف و کارگاههای قابل استقرار نیز در جنوبغرب حریم جانمایی خواهد شد.
در بخش ضوابط ساختوساز نیز رعایت مقررات ملی ساختمان و آییننامه ۲۸۰۰، بهویژه با توجه به ناپایداری بخشی از ابنیه موجود، مورد تأکید قرار گرفته است.
بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، اسناد طرح جامع پس از اعمال اصلاحات باید حداکثر ظرف دو ماه برای طی مراحل نهایی و ابلاغ به دبیرخانه شورا ارائه شود.