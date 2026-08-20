رقابت داوطلبان گیلانی روز نخست کنکور سراسری رقابت داوطلبان گیلانی روز نخست کنکور سراسری رقابت داوطلبان گیلانی روز نخست کنکور سراسری رقابت داوطلبان گیلانی روز نخست کنکور سراسری رقابت داوطلبان گیلانی روز نخست کنکور سراسری رقابت داوطلبان گیلانی روز نخست کنکور سراسری رقابت داوطلبان گیلانی روز نخست کنکور سراسری رقابت داوطلبان گیلانی روز نخست کنکور سراسری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نماینده تام‌الاختیار دانشگاه گیلان در امر برگزاری آزمون‌های سراسری با بیان اینکه صبح امروز ۱۰ هزار و ۵۴۶ داوطلب در گروه علوم تجربی همزمان با سراسر کشور در کنکور شرکت کردند گفت: عصر امروز نیز هزار و ۲۷۵ نفر در گروه هنر و ۲ هزار و ۷۶۴ نفر در گروه زبان‌های خارجی با هم رقابت خواهند.

محمودرضا آقامعالی همچنین افزود: صبح فردا جمعه ۳۰ مرداد ۷ هزار و ۵۷۵ نفر در گروه علوم انسانی و ۳ هزار و ۱۷۵ نفر در گروه علوم ریاضی و فنی در استان گیلان با هم رقابت می‌کنند.

وی با اشاره به آمار داوطلبان استان گیلان گفت: در استان گیلان ۲۵ هزار و ۳۳۵ داوطلب در این آزمون شرکت می‌کنند که از این تعداد، ۶۷.۱ درصد زن و ۳۲.۹ درصد مرد هستند.

نماینده تام‌الاختیار دانشگاه گیلان در امر برگزاری آزمون‌های سراسری افزود: آزمون در شهرستان‌های آستارا، آستانه اشرفیه، رضوان‌شهر، فومن، سیاهکل، صومعه‌سرا، ماسال، املش، بندرانزلی، رودسر، رشت، لنگرود، طوالش، رودبار و لاهیجان برگزار خواهد شد.