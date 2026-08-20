به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمودی محمودی گفت: این تجهیزات با هوشیاری مأموران نصب کنتور و پس از مشاهده برق غیرمجاز در یک واحد مسکونی که شرایطی مشابه کارگاه داشت، شناسایی شد.

وی افزود: پس از گزارش موضوع به منطقه برق پردیس، بررسی رفتار مصرفی و مشاهده کدهای مشکوک انجام شد و بازرسی از محل، به کشف و جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز منجر شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران توان مصرفی این ماینرها را ۲۸ کیلووات اعلام کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۴ مزرعه با ۷۰۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان تهران شناسایی و جمع‌آوری شده است.

به گفته محمودی، با جمع‌آوری این ماینرها بیش از ۲ میلیون و ۶۷۸ هزار کیلووات‌ساعت انرژی احصا شده است.