رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت خودروسازان کشور گفت: زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به حدود ۳۴۰ همت رسیده و مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده زنجیره تأمین قطعه‌سازان نیز به حدود ۱۷۰ همت افزایش یافته است.

صنعت خودرو با زیان انباشته، بدهی سنگین و کاهش تولید روبه‌روست

صنعت خودرو با زیان انباشته، بدهی سنگین و کاهش تولید روبه‌روست

به گزارش خبرنگار تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا نجفی‌منش با بررسی صورت‌های مالی خودروسازان اظهار کرد: ایران‌خودرو در ماه گذشته رشد ۵۷ درصدی درآمد داشته، اما همچنان با بدهی‌های قابل توجه مواجه است؛ به‌گونه‌ای که بدهی جاری این شرکت ۳۹۴ همت و جمع بدهی آن ۴۲۹ همت اعلام شده است.

وی با مقایسه وضعیت ایران‌خودرو و سایپا افزود: در سایپا فروش از ۱۷۰ همت به ۱۴۰ همت کاهش یافته، هزینه مالی از ۲۳ به ۲۷ همت رسیده و بدهی جاری نیز از ۲۷۷ به ۳۷۰ همت افزایش یافته است. به گفته او، جمع کل بدهی سایپا ۳۹۶ همت و زیان انباشته این شرکت ۱۹۹ همت شده است.

نجفی‌منش با بیان اینکه این شرایط نشان‌دهنده وضعیت نامناسب مالی در صنعت خودروست، تصریح کرد: افزایش بدهی‌ها و رشد زیان انباشته باعث شده این صنعت با فشار جدی مواجه شود و تداوم این روند می‌تواند توان ادامه فعالیت بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران همچنین گفت: زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور تا زمان تهیه این گزارش به حدود ۳۴۰ همت رسیده و شکاف قیمت کارخانه و بازار نیز بر اساس برآوردها به ۸۰۰ همت افزایش یافته است.

وی با اشاره به مطالبات معوق قطعه‌سازان افزود: حدود ۱۷۰ همت از مطالبات زنجیره تأمین قطعه‌سازان هنوز تعیین تکلیف نشده که ۷۰ همت آن سررسید گذشته است. بخشی از این مطالبات نیز به‌صورت خرید دین، اوراق گام و ال‌سی داخلی تسویه شده که مجموع آن به ۱۱۰ همت می‌رسد.

نجفی‌منش خاطرنشان کرد: در صورت عدم ایفای به‌موقع این تعهدات، فشار بیشتری بر قطعه‌سازان وارد می‌شود و این موضوع می‌تواند کل زنجیره تأمین صنعت خودرو را با مشکل روبه‌رو کند.

وی همچنین با اشاره به کاهش تولید خودرو گفت: در خردادماه تولید خودرو ۳۴ درصد کاهش داشته و در مجموع، کاهش تولید تجمعی به ۶۲ درصد رسیده است. به گفته او، در ایران‌خودرو کاهش تولید ۱۴ درصد و در سایپا ۴۶ درصد بوده است.

نجفی‌منش با اشاره به افزایش شدید هزینه‌ها طی سال‌های اخیر افزود: از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۵ نهاده‌های تولید ۶۵ برابر، نرخ دلار حدود ۳۹ برابر و قیمت خودرو حدود ۲۵ برابر شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد فشار هزینه‌ای بر صنعت خودرو بسیار سنگین بوده است.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران در پایان خواستار تعیین‌تکلیف فوری وضعیت صنعت خودرو و تسریع در روند خصوصی‌سازی شد.