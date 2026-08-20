مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در صنعت ساختمان گفت: کیفیت ساختمان تنها با احراز صلاحیت حرفه‌ای تضمین نمی‌شود و باید مسئولیت سازنده از مرحله ساخت تا بهره‌برداری، با ثبت اطلاعات، کنترل مستقل، بیمه و شناسنامه دیجیتال قابل پیگیری باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پنل تخصصی «آینده فناوری در ساختمان؛ از نوآوری تا بهره‌وری» گفت: تضمین‌پذیری ساختمان نیازمند ایجاد یک زنجیره مشخص از صلاحیت، ردیابی، کنترل مستقل، تضمین مالی و پایش عملکرد است.

لهون اسدی افزود: پروانه ورود به حرفه، فعالیت حرفه‌ای را کنترل می‌کند، اما هدف نهایی باید تضمین کیفیت خروجی و محصولی باشد که به بهره‌بردار تحویل می‌شود.

وی تأکید کرد: ساختمان تضمین‌پذیر باید مسئول مشخص، خروجی قابل اثبات، کنترل مستقل در فرایند اجرا و تعهد قابل اجرا پس از تحویل داشته باشد.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: نبود زنجیره ثبت کیفیت و پاسخگویی، یکی از شکاف‌های اصلی در صنعت ساختمان است و باید با ابزارهای جدید این خلأ برطرف شود.

اسدی افزود: در بسیاری از کشورها بیمه تضمین کیفیت، تضمین رفع نواقص و شاخص‌های عملکردی در فرایند ساخت و بهره‌برداری مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما این سازوکارها در ایران نیازمند تقویت است.

وی با اشاره به «دروازه‌های تضمین» اظهار کرد: طراحی و تأمین مصالح در کشور از ظرفیت مناسبی برخوردار است، اما ضعف اصلی در مراحل تحویل، راه‌اندازی، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان مشاهده می‌شود.

اسدی گفت: باید عبور از هر مرحله، شرط ورود به مرحله بعد باشد و اطلاعات مربوط به فرایند ساخت و عملکرد ساختمان در شناسنامه فنی ـ ملکی یا شناسنامه دیجیتال ثبت شود.

وی از پیگیری صلاحیت‌های جدید در حوزه‌هایی مانند طرح و ساخت، صنعتی‌سازی، هوش مصنوعی، مهندسی تأمین و ساخت، مدیریت ساخت، انرژی و کربن، تاب‌آوری و بازسازی بحران خبر داد.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: مدل پیشنهادی تضمین بر چهار ابزار بازبینی، بیمه، آزمون و راه‌اندازی و شناسنامه دیجیتال استوار است.

اسدی تأکید کرد: ساختمان زمانی تضمین‌پذیر خواهد بود که سازنده به‌عنوان رکن اصلی و مسئول تولید آن به رسمیت شناخته شود و از چندپارگی مسئولیت‌ها در این حوزه جلوگیری شود.

وی با اشاره به تفاوت صنعت ساختمان و خودرو گفت: در صنعت خودرو، مصرف‌کننده محصول را از سازنده مشخص تحویل می‌گیرد و مسئولیت محصول و خدمات آن نیز روشن است، در حالی که چنین سازوکاری در ساختمان به‌صورت کامل وجود ندارد.

اسدی همچنین از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه ساختمان‌های هوشمند برای توسعه فناوری و تجاری‌سازی خبر داد و گفت: تعریف صلاحیت‌های تخصصی می‌تواند به ساماندهی و توسعه فعالیت این شرکت‌ها کمک کند.

وی افزود: دستورالعمل صلاحیت شرکت‌های بازرسی و کنترل نیز در دست ابلاغ است و موضوعاتی مانند BIM، ساخت صنعتی و مدولار، بهره‌وری، کربن، ساختمان‌های هوشمند و مدیریت ساخت در این چارچوب مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پایان تأکید کرد: سیاست این وزارتخانه حرکت به سمت تضمین‌پذیر کردن تولید ساختمان و محور قرار دادن سازنده ذی‌صلاح است تا مسئولیت سازنده در ساخت، بهره‌برداری و نگهداری مشخص و عمر مفید ساختمان افزایش یابد.