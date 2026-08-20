مدیر جهادکشاورزی شهرستان بن از ورود نخستین گروه از ارقام امیدبخش بادام به مرحله باردهی اقتصادی در قالب طرح تحقیقاتی ۶۰ رقم و ژنوتیپ خبر داد.

باردهی طرح تحقیقاتی ۶۰ رقم و ژنوتیپ امیدبخش بادام در شهرستان بن چهارمحال و بختیاری

باردهی طرح تحقیقاتی ۶۰ رقم و ژنوتیپ امیدبخش بادام در شهرستان بن چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مختاریان گفت: این طرح با مشارکت بخش خصوصی و به‌منظور معرفی ارقام سازگار و مقاوم به سرمای دیررس بهاره در حال اجراست.

وی افزود: امسال برای نخستین بار بخشی از این ارقام وارد مرحله باردهی اقتصادی شده‌اند.

وی افزود: شهرستان بن سالانه بیش از ۶ هزار تن بادام از سطح حدود ۴۰۰۰ هکتار باغات آبی و دیم شهرستان برداشت می‌شود .