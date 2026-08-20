پخش زنده
امروز: -
در پی افزایش شکایات شهروندان از وضعیت نامناسب روسازی و چالههای متعدد در معابر ایلام، سرپرست شهرداری از تشکیل گروه عملیاتی مجزا برای بازسازی و ترمیم معابر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در پی افزایش شکایات شهروندان ایلام از وضعیت نامناسب روسازی سطح شهر و وجود چالههای متعدد در معابر اصلی و فرعی، نوری سرپرست شهرداری ایلام از برنامهای جدید برای بهسازی و ترمیم معابر خبر داد.
در هفتههای اخیر، موجی از گلایهها از سوی ساکنان شهر ایلام در مورد وجود حفرهها و چالههای عمیق در جادههای شهری منتشر شده است. این وضعیت نه تنها باعث کندی تردد و ایجاد ترافیک شده، بلکه در بسیاری از موارد منجر به آسیبهای جدی و هزینههای سنگین برای خودروهای شهروندان شده است.
نوری با تأکید بر اهمیت سلامت معابر شهری، اعلام کرد که شهرداری برای مقابله با این معضل و رسیدگی سریعتر به مناطق آسیبدیده، یک «اکیپ عملیاتی مجزا» را جهت تمرکز بر بازسازی و ترمیم چالهها تشکیل خواهد داد.
به گفته سرپرست شهرداری، این گروه با هدف برطرف کردن خرابیهای سطح شهر و افزایش کیفیت روسازی، به صورت تخصصی و در نقاط بحرانی شهر فعالیت خواهد کرد تا علاوه بر رفع معضل عبور و مرور، از بروز خسارات احتمالی به خودروهای شهروندان جلوگیری شود.
انتظار میرود با عملیاتی شدن این گروه، روند ترمیم معابر با سرعت بیشتری پیش برود.