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فرمانده قرارگاه منطقهای ارتش در جنوب غرب کشور گفت: نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران قاطعانه آماده دفاع از مرزهای ایران اسلامی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر سرتیپ دوم حسین محمد شفیعی در مرسم تجلیل از اصحاب رسانه با اشاره به مجادهدتهای نیروهای ارتش در جنگ تحمیلی دوم و سوم افزود: جمهوری اسلامی ایران تحت هدایتهای فرمانده معظم کل قوا امروز ابهت آمریکا و حامیانش را درهم شکسته است.
وی با بیان اینکه ارتش و نیروهای مسلح کشورمان با رهبرهای قائد شهید امت حضرت امام خامنهای (ره) و در شرایط تحریمهای ظالمانه با بهره گیری از دانش بومی مجهز به انواع سلاحها و تجهیزات نظامی شدهاند، بیان کرد: تمامی رسانههای دنیا پس از جنگ تحمیلی سوم این خبر را منتشر کردند که به ایران، ابرقدرت جدید جهان سلام کنید.
فرمانده قرارگاه منطقهای ارتش در جنوب غرب کشور با اشاره به اینکه ۲۵ نفر از نیروهای جان برکف ارتش از استان خوزستان در جنگ تحمیلی دوم و سوم در راه دفاع از ایران اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، تصریح کرد: امروز نیروهای ارتش در کنار سایر نیروهای مسلح دست به ماشه و با تمامی سلاح هایمان مقتدرانه دشمن را رصد میکنیم و آماده دفاع از مرزهای جمهوری اسلامی ایران هستیم.