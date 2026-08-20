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مانور پدافند غیرعامل با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی و افزایش توان پاسخگویی در شرایط بحرانی، در شرکت گاز لوشان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رئیس اداره گاز شهرستان رودبار گفت: در این رزمایش، کارکنان شرکت گاز و اورژانس ۱۱۵ و آتش نشانی شهرداری لوشان با اجرای سناریوهای مختلف از جمله نشت گاز ، اطفای حریق و مدیریت شرایط اضطراری، میزان آمادگی و هماهنگی نیروهای عملیاتی را مورد ارزیابی قرار دادند.
یوسف کاظمی افزود: این رزمایش با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف، افزایش هماهنگی نیروها و ارتقای توان مدیریت بحران در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه اجرا شد.
وی با تأکید بر اهمیت برگزاری مستمر چنین زرمایشهایی پدافند غیرعامل و رعایت اصول ایمنی را از عوامل مهم در حفظ پایداری خدماترسانی و آمادگی کارکنان در شرایط بحرانی عنوان کرد.