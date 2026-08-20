رزمایش پدافند غیرعامل در شرکت گاز لوشان رزمایش پدافند غیرعامل در شرکت گاز لوشان رزمایش پدافند غیرعامل در شرکت گاز لوشان رزمایش پدافند غیرعامل در شرکت گاز لوشان رزمایش پدافند غیرعامل در شرکت گاز لوشان رزمایش پدافند غیرعامل در شرکت گاز لوشان رزمایش پدافند غیرعامل در شرکت گاز لوشان رزمایش پدافند غیرعامل در شرکت گاز لوشان رزمایش پدافند غیرعامل در شرکت گاز لوشان رزمایش پدافند غیرعامل در شرکت گاز لوشان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رئیس اداره گاز شهرستان رودبار گفت: در این رزمایش، کارکنان شرکت گاز و اورژانس ۱۱۵ و آتش نشانی شهرداری لوشان با اجرای سناریو‌های مختلف از جمله نشت گاز ، اطفای حریق و مدیریت شرایط اضطراری، میزان آمادگی و هماهنگی نیرو‌های عملیاتی را مورد ارزیابی قرار دادند.

یوسف کاظمی افزود: این رزمایش با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف، افزایش هماهنگی نیرو‌ها و ارتقای توان مدیریت بحران در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه اجرا شد.

وی با تأکید بر اهمیت برگزاری مستمر چنین زرمایش‌هایی پدافند غیرعامل و رعایت اصول ایمنی را از عوامل مهم در حفظ پایداری خدمات‌رسانی و آمادگی کارکنان در شرایط بحرانی عنوان کرد.