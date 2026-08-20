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رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تأکید بر تفاوت شرایط زمینشناسی و کالبدی شهرها گفت: ضوابط ساختوساز در پهنههای گسلی باید با توجه به میزان دقت مطالعات، شرایط هر سکونتگاه و تفاوت میان بافتهای موجود و توسعههای جدید بازنگری شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در نشست تخصصی سازوکارهای شهرسازی در مواجهه با حریم گسلها و فرونشست زمین، بر ضرورت بازنگری ضوابط ساختوساز در پهنههای گسلی تأکید کرد.
غزال راهب گفت: تجربه مطالعات و اجرای ضوابط نشان داده است که نگاه صرفاً فنی به گسلها هنگام ورود به عرصه شهری میتواند با حقوق شهروندی و واقعیتهای موجود در شهرها چالش ایجاد کند.
وی افزود: دقت تعیین حریم گسل و نحوه تعریف محدودههای گسلی، تأثیر مستقیمی بر تصمیمگیری درباره ساختوساز دارد.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه بسیاری از شهرها از گذشته ساخته شدهاند، گفت: باید میان شهرهای موجود و توسعههای جدید تفکیک قائل شد و برای هرکدام راهکار متناسب در نظر گرفت.
راهب افزود: پس از چند سال مطالعه و تدوین ضوابط، لازم است بازخوردهای حاصل از اجرای آنها و واقعیتهای موجود در شهرها بررسی و بر اساس آن، ضوابط بازنگری شود.
وی با اشاره به وجود عدم قطعیت در مطالعات گسلها تأکید کرد: راهکارهای مدیریت خطر باید متناسب با ویژگیها و اقتضائات هر سکونتگاه شهری تدوین شود.
در این نشست کارشناسان همچنین بر ضرورت توجه به میزان دقت مطالعات زمینشناسی در تصمیمگیری درباره ممنوعیت یا محدودیت ساختوساز تأکید کردند.
از دیگر محورهای مطرحشده، توجه به ارتباط میان مورفولوژی شهری و آسیبپذیری در برابر زلزله، تراکم و ارتفاع بافت، نحوه استقرار جمعیت و نوع ساختمانها و کاربریهای شهری بود.
کارشناسان پیشنهاد کردند در پهنههای پرخطر از افزایش تراکم و استقرار کاربریهای جاذب جمعیت جلوگیری و افزایش عرض معابر، توسعه فضاهای باز و امکان خروج سریع از محدوده خطر در برنامهریزی شهری لحاظ شود.
توجه به بافتهای تاریخی واقع در محدودههای گسلی، حقوق شهروندی، مشارکت مردم و اطلاعرسانی به ساکنان نیز از دیگر موضوعات این نشست بود.
همچنین پیشنهاد شد در طرحهای جامع شهری، کاربریهای ممنوع، محدود و مجاز در پهنههای گسلی با توجه به شرایط هر شهر و تفاوت میان بافت موجود و توسعههای جدید مشخص شود.
در پایان، بر هماهنگی دستگاههای مسئول و استمرار نشستهای تخصصی برای تدوین الگوی بازنگری ضوابط ساختوساز در پهنههای گسلی تأکید شد.