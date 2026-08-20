رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: بخش قابل توجهی از منابع نظام سلامت کشور برای ارائه خدمات به اتباع هزینه می‌شود و کمک‌های بین المللی بخش کوچکی از خدمات را پوشش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ قباد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در نشست با معاون بهداشت مدیران و کارشناسان بیماری‌های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، با بیان اینکه «ما دیده‌بان نظام سلامت هستیم»، اظهار کرد: خدمات سلامت به اتباع بیگانه در کشور به‌صورت رایگان ارائه می‌شود و با توجه به هزینه‌های سنگین این خدمات، پیگیر اجرای طرحی هستیم تا هر فرد هنگام ورود به کشور، تحت پوشش بیمه قرار گیرد و هزینه خدمات سلامت خود را از مسیر بیمه تأمین کند.

وی با اشاره به خدمات بسیار با ارزش ارائه شده به اتباع، تاکید کرد: بخش قابل توجهی از منابع نظام سلامت کشور برای ارائه خدمات به اتباع هزینه می‌شود و کمک‌های بین المللی بخش کوچکی از خدمات را پوشش می‌دهد و با وجود محدودیت‌ها، تلاش شده است هیچ فردی، به‌ویژه در حوزه واکسیناسیون، از دریافت خدمات محروم نشود.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد واکسن‌های ارائه‌شده در برخی برنامه‌های ایمن‌سازی به اتباع اختصاص می‌یابد و سیاست نظام سلامت این است که حتی یک نفر نیز از دریافت واکسن محروم نماند.

وی افزود: بخشی از موارد بیماری‌های واگیر از جمله سل، تب کریمه کنگو و مالاریا نیز در میان اتباع خارجی مشاهده می‌شود که ضرورت توجه جدی به سلامت این جمعیت را دوچندان می‌کند.

مرادی با تأکید بر اهمیت برنامه واکسیناسیون در نظام سلامت، خاطرنشان کرد: عادلانه‌ترین خدمتی که پس از انقلاب اسلامی در حوزه سلامت ارائه شده، واکسیناسیون است؛ حذف سرخک و سرخجه را می‌توان یکی از بهترین دستاورد‌های نظام سلامت دانست. خوشبختانه در سیستان و بلوچستان با پدیده جدی واکسن‌هراسی مواجه نیستیم و حساسیت و همکاری نیرو‌های بهداشتی استان در کنترل و پیشگیری از فلج اطفال بسیار مطلوب است.

وی همچنین بر ضرورت حرکت نظام سلامت به سمت حذف هپاتیت C تأکید کرد و درباره حیوان‌گزیدگی‌ها گفت: حدود ۷۰ درصد موارد حیوان‌گزیدگی مربوط به حیوانات خانگی است و باید با آموزش و افزایش آگاهی خانواده‌ها، اقدامات پیشگیرانه در این زمینه تقویت شود.

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز در این نشست با اشاره به ارائه خدمات سلامت به اتباع اظهار کرد: در اردوگاه الغدیر زاهدان به‌طور متوسط روزانه حدود هزار نفر از اتباع طردشده حضور دارند و با وجود اینکه اعتبار اختصاصی برای ارائه خدمات به اتباع در اختیار دانشگاه نیست، خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز آنان ارائه می‌شود که هزینه‌های قابل توجهی را به نظام سلامت تحمیل می‌کند.

مهندس سید محمود فاطمی همچنین با اشاره به وضعیت شبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: در حال حاضر ۱۰۰ درصد مراکز خدمات جامع سلامت روستایی تحت پوشش دانشگاه دارای پزشک هستند که این ظرفیت نقش مهمی در ارائه خدمات عادلانه و دسترسی جمعیت به مراقبت‌های اولیه سلامت دارد.