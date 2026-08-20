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با اعلام فدراسیون جهانی ژیمناستیک، هومن جعفری، ملیپوش ژیمناستیک هنری ایران، به عنوان نماینده کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان حضور خواهد داشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جعفری که در رقابتهای قهرمانی آسیا در ۶ وسیله به میدان رفت، بهترین عملکرد را در میان ملیپوشان ایران به ثبت رساند و سهمیه حضور در رقابتهای قهرمانی جهان در هر ۶ وسیله به این ژیمناست کشورمان اختصاص یافت.
این سهمیه در شرایطی به ژیمناست ایران رسید که ملیپوشان کشورمان به دلیل وقوع جنگ، امکان حضور در کاپهای جهانی که از مسابقات اصلی کسب سهمیه قهرمانی جهان در بخش تکوسیله محسوب میشدند را پیدا نکردند.
بر اساس اعلام فدراسیون جهانی ژیمناستیک، مسابقات هنری قهرمانی جهان از ۲۵ مهر در هلند آغاز خواهد شد.