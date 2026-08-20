به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ سازمان ملل اظهارت وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و درخواست وی را برای کشتن روزانه ۳۰ تا ۴۰ فلسطینی محکوم کرد.

به گزارش روزنامه القدس العربی، استفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد: این اظهارات هولناک و توهین آمیز است و فلسطینی‌ها را از حقوق انسانی شان محروم کرده. این‌ها سخنان خطرناکی است و ما آن را با قاطعیت محکوم می‌کنیم.

دوجاریک افزود: اجرای طرح شهرک سازی در این منطقه عملا ارتباط بین شمال و جنوب کرانه باختری را قطع می‌کند و این امر پیامد‌هایی برای وحدت اراضی فلسطین اشغالی داشته و راه حل تشکیل دو کشور را به خطر می‌اندازد.

دوجاریک در ادامه به عملیات نیرو‌های اسرائیل در شهرک الظاهریه در استان الخلیل و برقراری منع آمد و شد و استقرار تک تیرانداز بر فراز ساختمان‌ها و بستن راه‌ها اشاره کرد.

وی افزود: این محدودیت‌ها مانع از دسترسی ساکنان به کمک‌ها و ارسال خدمات اساسی و محل کارشان شده است. طبق گزارش‌های رسیده تقریبا ۷ باب از خانه‌های فلسطینیان به مراکز بازجویی تبدیل شده است و خانواده‌ها در اتاق‌های جداگانه زندانی شده‌اند و تعدادی نیز بازداشت شده‌اند.سازمان ملل بر لزوم حفظ خانه‌ها و خانواده‌ها و اجرای هرگونه عملیات امنیتی که قوانین بین المللی و حقوق و عزت غیرنظامیان را حفظ کند، تاکید کرد.

سخنگوی دبیر کل سازمان ملل در خصوص غزه نیز گفت: شرکای تامین کننده امنیت فعالیت‌های نظامی اسرایئل را در نزدیکی منطقه موسوم به خط زرد ثبت کرده‌اند.

وی هشدار داد: چنین اتفاقاتی جان غیرنظامیان را به خطر می‌اندازد و امکان برخورداری آنان از امنیت، مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی و کمک‌های انسانی را محدود می‌کند.