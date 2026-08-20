به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ خبرگزاری یونهاپ به نقل از مقامات نظامی کره جنوبی اعلام کرد: کره شمالی حدود ۱۰ موشک بالستیک کوتاه برد شلیک کرده است. این اقدام ساعاتی پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ مدعی شد اواخر امسال با رهبر کره شمالی کیم جونگ اون دیدار خواهد کرد.

خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش کرده بود :کره‌جنوبی می‌گوید از دستور رئیس‌جمهور ترامپ برای کاهش رزمایش‌های نظامی مشترک ایالات متحده و کره‌جنوبی غافلگیر شده است چو هیون، وزیر امور خارجه، به قانونگذاران گفت که نه مقامات کره‌جنوبی و نه مقامات ایالات متحده از قبل از این تصمیم مطلع نشده بودند.