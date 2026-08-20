همایش توانمندسازی تشکل‌های شاهد و ایثارگر کشور با هدف ارتقای مهارت دبیران، تقویت مشارکت اجتماعی و استفاده از ظرفیت ۳۵۸ تشکل شاهد و ایثارگر در رامسر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همایش توانمندسازی تشکل‌های شاهد و ایثارگر کشور با حضور ۱۰۰ نفر از دبیران تشکل‌های شاهد و ایثارگر ۵ استان در هتل کوثر رامسر برگزار شد.

مدیرکل تشکل‌ها و نخبگان شاهد و ایثارگر کشور گفت: این همایش با حضور دبیران تشکل‌های شاهد و ایثارگر استان‌های تهران بزرگ، شهرستان‌های تهران، گیلان، مازندران و البرز برگزار شده و سرفصل‌های آموزشی مورد نیاز دبیران این تشکل‌ها توسط استادان مجرب ارائه شد.

رحیم نریمانی افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت تشکل‌های شاهد و ایثارگر به عنوان پل ارتباطی میان جامعه هدف بنیاد شهید و مدیران و خادمان شهدا و ایثارگران، یکی از برنامه‌های ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

وی با اشاره به رویکرد بنیاد شهید در زمینه مردمی‌سازی و مدیریت مشارکتی گفت: استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و سمن‌های شاهد و ایثارگر در اولویت فعالیت‌های بنیاد قرار دارد و تلاش می‌کنیم از این ظرفیت ارزشمند در مسیر خدمت‌رسانی بهتر به جامعه هدف استفاده کنیم.

نریمانی افزود: در کشور ۳۵۸ تشکل شاهد و ایثارگر فعالیت دارند که برای اجرای برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی، کشور به ۵ منطقه تقسیم شده است و کارگاه‌های آموزشی در ۵ استان معین تا پایان سال برگزار خواهد شد.

وی گفت: در این برنامه‌ها تلاش می‌شود ضمن رصد و توانمندسازی تشکل‌ها، زمینه توزیع عادلانه فرصت‌ها و استفاده مؤثرتر از ظرفیت آنان در بنیاد شهید فراهم شود.

مدیرکل تشکل‌ها و نخبگان شاهد و ایثارگر کشور، تقویت سرمایه اجتماعی و اعتمادسازی را از اهداف مهم این برنامه‌ها برشمرد و افزود: ظرفیت تشکل‌های شاهد و ایثارگر می‌تواند در تقویت وفاق ملی، وحدت و انسجام اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد.