به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، آزاد شیخ‌ویسی با اشاره به آخرین وضعیت آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی استان گفت: در پنج ماهه نخست سال گذشته ۴۳ مورد آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی استان به ثبت رسید که این تعداد امسال به ۱۲ مورد کاهش یافته است.

وی افزود: علاوه بر کاهش تعداد حریق‌ها، مساحت عرصه‌های آسیب‌دیده نیز کاهش قابل توجهی داشته است به طوری که مساحت آتش‌سوزی‌ها از یک‌هزار و ۱۶ هکتار در پنج ماهه نخست سال گذشته، امسال به حدود ۳۱۵ هکتار رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۶۹ درصدی سطح آتش‌سوزی‌هاست.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، افزایش آمادگی و تقویت ظرفیت‌های اجرایی و واکنش سریع را از عوامل مؤثر در کنترل و مهار آتش‌سوزی‌ها عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۱۰۸ نیروی اجرایی و آماده به کار در مجموعه یگان حفاظت محیط زیست استان فعالیت دارند.

شیخ‌ویسی همچنین گفت: برای مقابله سریع با حریق‌های احتمالی، ۲۴ گروه واکنش سریع در سطح استان سازماندهی شده‌اند.