آغاز رقابت داوطلبان در کنکور سراسری ۱۴۰۵-همدان

آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور، پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ با رقابت داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در حوزههای امتحانی سراسرکشور از جمله دانشگاه بوعلی سینا همدان آغاز شده است. این رقابتها در نوبت بعدازظهر با حضور متقاضیان گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی و در نوبت صبح فردا با حضور داوطلبان گروههای آزمایشی علوم انسانی و ریاضی ادامه خواهد یافت. بیش از یک میلیون و ۷۰ هزار نفر برای شرکت در کنکور امسال ثبتنام کردهاند که ۶۵ درصد آنان را داوطلبان زن و ۳۵ درصد را داوطلبان مرد تشکیل میدهند.
عکاس :ماجده شیردل
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ - ۱۴:۳۸